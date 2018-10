Danmarks bedste hotel uden for hovedstaden findes i Kolding

Det tidligere julemærkesanatorium i Kolding, der siden 1990 har været hotel, blev onsdag kåret til Danmarks bedste hotel uden for hovedstaden. Det handler om at møde gæsten i øjenhøjde, siger direktøren. - Hotellet er ikke for fint til, at du også kan komme her i træsko.

- Da konferencieren siger vores navn, der bliver jeg selvfølgelig enormt stolt og glad. Det er et resultat af det store arbejde, som alle her i huset yder, og som jeg selv har været en del af i over ti år. Vi har udviklet et produkt, der giver genlyd. Men det er ikke min pris. Det er medarbejdernes pris, siger Peder Madsen.

- Det forpligter faktisk, at der er nogle, der siger, at det ikke er så tosset, det vi gør på Hotel Koldingfjord. Det var også noget af det, jeg sagde, da jeg samlede medarbejderne for at rose dem. Vi skal blive ved med at produktudvikle og komme videre. Men det er en milepæl, siger Peder Madsen, der er administrerende direktør på hotellet.

Kolding: Stemningen var i top på Hotel Koldingfjord, da Barack Obama i sidste uge tjekkede ind på hotellet, og nu har humøret fået endnu et hak op ad, efter Hotel Koldingfjord er kåret som Danmarks bedste hotel uden for hovedstaden.

Det er et spørgsmål om at møde gæsterne, undervisere og arrangører, hvor de er. Hvad har I gang i? Fungerer det? Kan vi rette noget, så det passer til jeres behov?

Hotel Koldingfjord ligger ved fjorden omkranset af fredskov. Hotellet er opført som Danmarks første julemærkesanatorium i perioden 1907-1911, og frem til 1960 fungerede bygningerne som sanatorium for børn ramt af tuberkulose. Fra 1988 til 1990 blev de fredede bygninger renoveret og ombygget, og i 1990 åbnede hotellet, der i dag har 132 værelser. Hotellet er ejet af Pensionskassen for Sygeplejersker og Dansk Sygeplejeråd.

Service i øjenhøjde

Vinderne af de fleste af de 18 priser ved årets Danish Travel Awards er primært fundet via analyseinstituttet Epinions udvidede Danmarkspanel. Her kan over 2.000 medlemmer stemme på deres favorit.

Hvad tror du selv, der gør sig gældende, når deltagerne i Danmarkspanelet stemmer på Hotel Koldingfjord?

- Jeg tror, det er fordi, vi leverer vedkommende og personlig service. Vi er nærværende og møder vores gæster i øjenhøjde. Det kan godt være, at Hotel Koldingfjord er et pænt og nydeligt sted. Men hotellet er ikke for fint til, at du også kan komme her i træsko. Det er et spørgsmål om at møde gæsterne, undervisere og arrangører, hvor de er. Hvad har I gang i? Fungerer det? Kan vi rette noget, så det passer til jeres behov? siger Peder Madsen.

I sidste uge tog hotellet imod Obama, og nu bliver hotellet kåret som det bedste hotel uden for København. Kan I snart få armene ned?

- Nej, det kan du sige. Det er også derfor, jeg er nødt til at sige, at det forpligter at få sådan en pris. Nu skal vi sikre, at vi leverer en vare, der er i orden, siger Peder Madsen.