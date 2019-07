14-årige Daniel Dall Sølbeck har en autismediagnose og er mentalt retarderet. For familien i Christiansfeld betyder det både diverse udfordringer, men mest af alt et liv og en hverdag fyldt med glæde og en dreng, der er fri for bekymringer. Et livssyn, familien mener mange andre vil kunne lære noget af, og som de derfor deler ud af via en Facebook-side, hvor de fortæller om Daniels forunderlige liv med et handicap.