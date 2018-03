Danæg får bøde på 30.000: Svarer igen med en klage

Fødevarestyrelsen mener fortsat, at hygiejnen kan forbedres hos Danæg Products i Christiansfeld i forbindelse med, at de håndterer æg på rullebåndet. Der er stadigvæk for mange hullede og snavsede æg, ifølge styrelsen. Danæg har klaget over afgørelsen.

Christiansfeld: Fødevarestyrelsen er ikke tilfreds med den måde, som æggene bliver håndteret hos Danæg Products, inden produkterne bliver solgt til blandt andet storkøkkener. Det koster Danæg Products en bøde på 30.000 kroner. Efterfølgende har virksomheden klaget over afgørelsen.

Virksomheden fik i marts 2017 en bøde på 15.000 kroner, fordi Fødevarestyrelsen mente, at der var for mange hullede og snavsede æg på rullebåndet. Og da styrelsen var på besøg i Christiansfeld i oktober 2017, fik virksomheden et påbud om at ændre arbejdsgangen. I februar 2018 var Fødevarestyrelsen på besøg igen, og noterer i rapporten, at påbuddet fra oktober ikke er "fuldt efterkommet", og virksomheden fik en bøde på 30.000 kroner for ikke at have efterkommet påbuddet.

- For et års tid siden fik de en bøde fordi, æggene går i stykker i maskineriet, og der bliver smurt ægmasse ud over det hele. Det er typisk de æg, der ikke kommer ud i æggebakker, og så laver de blandt andet pasteriserede æg. Problemet er, at når de skal åbne æggene, så skal de være rene og tørre. Så de fik muligheden for rette op. Først en indskærpelse og så en bøde sidste år. Men det har ikke rigtig hjulpet, kan vi konstatere, siger Kim Laugesen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen.