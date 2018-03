Dana Fuchs spiller på Godset

Kolding: Lørdag den 14. april er Dana Fuchs tilbage på Godset.

Dana Fuchs har flere gange lagt spillestedet ned med sin kompromisløse tilgang til rock'n roll. Karrieren startede i blues-klubberne i New York og tog sit første hop, da Dana Fuchs efter ganske få linjer af "Piece of My Heart" ved en audition blev hyret på stedet til rollen som Janis Joplin i musicalen "Love, Janis". Men nu er Fuchs her som sig selv. I maj udkommer det længe ventede album "Love Lives On", og mon ikke der bliver nogle smuglyt herfra på sætlisten på Godset?