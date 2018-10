Damplokomotiv på Kolding Station: Alle billetter var udsolgt

Kolding: - Hvorfor ryger den, spørger en lille dreng og peger op på det store damplokomotiv, der puster en enorm slange af gråligt røg op mod himlen.

Lørdag formiddag var der en sort røgsky over Kolding Station. På spor 3 holdt et gammelt damplokomotiv fra 1916.

Det var Historisk Samfund for Sydøstjylland, som har arrangeret en jubilæumstur i anledning af 150 året for indvielsen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Turen startede fra Kolding Station. Formand for Historisk Samfund for Sydøstjylland Erik Toftgaard fortæller, at der var sat i alt 182 billetter til salg til både medlemmer og ikke-medlemmer. Billetterne blev udsolgt før forventet, og flere havde skrevet sig op til at få en afbudsbillet.

- Jeg håber, at folk får en fornemmelse af, hvordan det var at køre med tog i gamle dage. Jeg synes, der er noget særligt ved at køre med damptog. Jeg tror, at alle der har en hvis alder glædes ved at mindes et dampende tog, siger Erik Toftgaard, der også tror, at den store interesse skyldes, at det er sjældent, man har mulighed for at køre med damptog på de store jernbanestrækninger.