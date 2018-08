Daka lukker fabrikken i Lunderskov: Mængden af blod halveret på ti år

Daka har besluttet at lukke produktionen i Lunderskov. Fabrikken, der er specialiseret i at tørre blod, mangler blod til produktionen.

Lunderskov: De 18 medarbejdere hos Daka i Lunderskov har fået besked om, at fabrikken lukker med udgangen af september.

Fabrikken i Lunderskov, der omdanner blod til foder, har de seneste to år ledelsesmæssigt hørt under den noget større fabrik i Løsning. Fabrikken i Lunderskov er specialiseret i at tørre blod fra blandt andet grise, og nu flytter noget af produktionen til Løsning.

Daka har over de seneste ti år oplevet, at mængden af blod til fabrikken er halveret. Det skyldes ifølge Daka Denmark, at blodprodukter i stigende grad afsættes til blandt andet minkfoder, hvor der ikke kræves samme forarbejdning, som fabrikken er specialiseret i.

Daka arbejder med produkter, der er baseret på animalske restprodukter og organiske biprodukter, og virksomheden har fortsat fabrikker i Løsning, Randers og Horsens. På landsplan beskæftiger virksomheden cirka 300 mand og har en omsætning på knap én milliard kroner. De senere år har koncernen skåret ned i Lunderskov på grund af den vigende mængde af blod.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi desværre må tage denne beslutning. Vi er især kede af det på medarbejdernes vegne. De har længe vidst, at det gik den forkerte vej mængdemæssigt, og at fabrikken har været tabsgivende i noget tid, men de har kæmpet bravt og været virkelig effektive på fabrikken trods svære vilkår de senere år. Vi havde håbet, at vi kunne kvittere med nogle varige løsninger på mængdesituationen, men det har desværre ikke været muligt, udtaler Anders Jeppesen Jensen, der er vicedirektør i Daka Denmark.