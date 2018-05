Dagplejebørn hygger med musik og festbuffet

Lunderskov: Der er småbørn rundt overalt i det store rum. Nogle kravler på alle fire og bakker mest rundt. Andre numser sig lidt fremad, mens de lidt større børn render rundt i høj fart og tumler, leger og kaster med balloner.

De cirka 40 børn er samlet til dagplejens dag i Lunderskov. En årlig begivenhed for dagplejere landet rundt, men nu til dags også en begivenhed, som dagplejerne i Kolding ikke er forpligtet til at fejre, for det kræver noget ekstra for dagplejerne at stille an med en formiddagsfest for områdets dagplejere og de børn, de passer.

Men for dagplejer Dorte Sørgensen er dagplejens dag en vigtig dag for både børn og voksne, og det er en måde at slå et slag for dagplejen og få gjort lidt reklame for de cirka ti kommunale dagplejere i Lunderskov.

Og det må gerne være en rigtig fest. Derfor er der også både musik, diskolys, boller fra bageren, juice fra Brugsen, og så har hun fået det lokale madfirma Asbjørns til at sponsorere en rigtig børne-festbuffet.