Dagen derpå: Kolding taler stadig om Obama

Ikke mindst i osteforretningen Osten, hvor et fuldvoksent Stars and Stripes hænger fastspændt i markisen og skygger for det meste af vinduet, og træder man ind i butikken, står Obama der faktisk.

Kolding: Barack Obama har for længst forladt Kolding. Og så ikke helt alligevel. For bannerne, der byder den tidligere amerikanske præsident velkommen til Kolding, hænger stadig rundt omkring i byen. Flere steder er der små, amerikanske flag, mens der holder en rød amerikanerbil parkeret midt på Akseltorv.

Kolding på landkortet

Meningen er, at Flemming Rosenstands gæster skal kunne tage billeder med Obama-figuren. Det, synes han, de skal have lejlighed til, nu hvor han selv fik taget et billede med USA's 44. præsident under fredagens besøg i Kolding.

- Jeg kan ikke komme med detaljer, men der er noget ved ham, der tiltrækker mig. Han er håndfast og ærligt, og det vægter jeg højt som tidligere FN-soldat, siger Flemming Rosenstand, der altså havde købt VIP-adgang til Obamas besøg til 17.500 kroner.

Omvendt havde hverken Bente Brandorff eller Mogens Leander købt billet til arrangementet på SDU. Derfor skulle de da også lige have et billede med Ostens papfigur.

- Vi ville gerne have været der, og vi lagde også billet ind på lodtrækningen, siger Bente Brandorff.

Her dagen derpå er hun ikke i tvivl om, at Obamas besøg kan være med til at sætte Kolding på verdenskortet, som borgmester Jørn Pedersen (V) også mener, besøget kan.

- Hvis ikke verdenskortet, så i hvert fald europakortet. Der har været kæmpeinteresse og meget positiv omtale, siger hun.

Butiksejer Flemming Mortensen er enig:

- I visse kredse tror jeg godt, det kan. Men vi lever også i en tid, hvor ting går hurtigt og bliver hurtigt glemt igen. Jeg tror dog, Jørn Pedersen kan være med til at bruge det, når der kommer nogen, der måske ikke lige ved noget om Kolding. Så kan han sige, at Obama har været her, og det vil folk huske, mener Flemming Mortensen.