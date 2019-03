Dåbsfad dukkede op under ransagning: Det har fået lidt ridser og skrammer

- Men det vigtigste er også, at det er de gamle ting, der er kommet tilbage. De har affektionsværdi. Jeg tror ikke, at tingene har den store værdi, hvis de skal sælges videre. Men tingene har værdi for os, siger Anette Jorsal.

I midten af januar var kirken om natten udsat for tyveri, hvor døren til sakristiet blev opbrudt. Tyven stjal blandt andet alterlysestagen, en ældre lyseslukker og dåbsfadet, som nu er kommet tilbage. Derudover stjal tyven to nye, store lysestager til bloklys og en ny lyseslukker, men de genstande er ikke vendt hjem.

- Det er dejligt, at tingene er kommet hjem men også lidt overraskende, siger Anette Jorsal, der er formand for menighedsrådet i Sdr. Bjert Kirke.

Lidt mere sikkerhed

Politiet faldt over genstandene i forbindelse med en ransagning af en bolig, oplyser vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Finn Ellesgaard Nielsen, og politiet har nu sigtet en person for tyveriet. Kirken har nu været i gang med at pudse dåbsfadet, fortæller formand for menighedsrådet, Anette Jorsal

- Dåbsfadet er blevet skænket til kirken omkring 1950. Men det er ikke massivt sølv. Det har fået lidt ridser og skrammer. Men vi har pudset det op, og sådan er det så. Det vigtigste er, at det kom tilbage, siger Anette Jorsal.

Tyven var kommet ind ved at brække døren ind til sakristi op, og den gamle dør blev så ødelagt, at den blev udskiftet på forsikringens regning. Efter indbruddet i januar har menighedsrådet diskuteret, om sikkerheden er tilstrækkelig, og selv om formanden for menighedsrådet ikke ønsker at gå i detaljer, så oplyser hun, at sikkerheden har fået et hak opad.

- Vi har gjort noget. Vi har blandt andet opsat noget lys, der tænder automatisk, siger Anette Jorsal.