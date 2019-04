- Da vi kom af med dyrene, så kom vores børn, venner, bekendte og folk, der var blevet skilt med ting og sager, som vi kunne have stående der, fordi vi havde en masse plads. En af vores venner fra Jordrup blev skilt og fandt en kæreste i København, så alene fra ham havde vi, hvad der svarer til en hel lejlighed stående. Vi har en søn, der flyttede sine ting hjem, da han rejste til El Salvador. Til sidst blev pladsen for trang, og i fjor sagde jeg, at nu skulle vi have ryddet op. Vi bad dem hente deres ting, og det, de ikke ville have, ville blive solgt på loppemarked. Vi indbød også venner, familie og bekendte til at komme og sælge deres ting, fortæller Gitte Bruus Hansen.

Søndag den 14. april holder Gitte og Jens Bruus Hansen et stort, privat loppemarked.De har inviteret venner og bekendte til at være med, og der bliver i alt 15 sælgere. Ud over at gå på jagt efter de bedste lopper, kan gæsterne købe økologisk mel, brød, suppe og andre økologiske produkter. Deltagerne kan få en snak om økologi, og de kan møde heste, får, katte, høns og hunden Mopsy. Det hele foregår på adressen Hovedgaden 41 i Jordrup. Markedet er åbent klokken 10.30-14.30.

Ryger videre til genbrug

De venner og bekendte, der vil sælge lopper, behøver ikke at fjerne de ting, der ikke bliver solgt.

- Jeg har sagt, at de kan lade tingene stå. Så kontakter jeg Bølling Genbrug, der drives til fordel for KFUM's Soldaterhjem, så kommer genbrugsbutikken og henter resten. Det gjorde den også sidste år. De frivillige derfra var noget overraskede over, at de måtte køre to gange med deres store lastbil for at få det hele med, fortæller Gitte Bruus Hansen.