Da Solar forlod domicilet flyttede direktøren og konen ind på den gamle direktionsgang

Ægteparret Carsten og Helle Antonisen har boet i Kolding siden 1990, hvor de kom fra Odense. Deres hus i Seest blev skadet i Seest-katastrofen, og de byggede et helt nyt hus. Men de var enige om, at de skulle i noget mindre, når børnene var væk. Nu er de flyttet i en lejlighed på lidt over 130 kvadratmeter i Solars gamle bygning. Foto: Søren Gylling