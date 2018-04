DSB gør nyt forsøg på at puste liv i gamle togstationer

Vamdrup/Lunderskov: Nu gør DSB Ejendomme et nyt forsøg på at skabe liv i stationsbygningerne i Vamdrup og Lunderskov, som har stået tomme i flere år.

Det lover underdirektør hos DSB Ejendomme, Jes Transbøl, efter at Koldings politikere i denne uge satte punktum for en ligeledes årelang dialog med statsbanerne om et kommunalt opkøb af ejendommene. Det vil politikerne ikke, lød meldingen.

- Det er meget lang tid, vi har været i dialog med Kolding Kommune, og det her er helt nyt for os. Men vi tager selvfølgelig politikernes beslutning til efterretning. Nu er det vores tanke, at vi tager kontakt til Kolding Kommune igen og spørger: Hvad så nu?, siger Transbøl.

Han forklarer, at næste fase i dialogen med kommunen skal handle om at finde ud af hvilken anvendelse, man kan forestille sig af de gamle stationsbygninger.

- Og det handler ikke bare om at finde en eller anden køber. Vi vil gerne finde en anvendelse, der kan være til gavn for lokalsamfundene. Derfor er det også ofte en god idé, at det er kommunen i stedet for privatfolk, som køber eller lejer vores bygninger.

- Det har man så fundet ud af i Kolding, at man ikke vil. Det er fair nok, men kommunen har en viden om, hvad der sker i lokalsamfundene, og hvem ildsjælene er, og det er det, vi gerne vil i dialog om. Kommunen kan have væsentlige input til os, siger Jes Transbøl.