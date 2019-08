DF-politiker kritiserer Venstrekvinde bag satiriske dagplejekort: Hun hænger vores ansatte ud

Det satiriske postkort, som Venstres gruppeformand i Kolding Byråd, Merete Due Paarup, har sendt ud til 100 mennesker, er ikke faldet i alles smag. DF's formand for børne- og uddannelsesudvalget mener, at Due Paarup udstiller de kommunalt ansatte dagplejekonsulenter som rigide.

På kortet er de oprindelige udsagn om børn fra den omdiskuterede og "forbudte" dagplejeplakat erstattet med udsagn blandt andet om, hvordan man siger, at man sammen designer livet, vil borgerens centrum, har plads til fejl og vil mere decentral ledelse. Men under disse udsagn har Merete Due Paarup indsat citater, der viser, at man reelt går efter at finde fejlene "og skal nok nakke dig", mener at meget bureaukrati er godt, og at "kontrol er godt men ransagning bedst."

Næsten vanvittige

Kristina Jørgensen understreger, at hun er udmærket klar over, at der er tale om satire. Men hun forklarer samtidig, at hun mener, at dagplejekonsulenterne bliver hængt offentligt ud, og at hendes politiker-kollega samtidig får det til at fremstå som om, man i Kolding Kommune ikke bryder sig om de private børnepassere.

- Jeg synes, det er problematisk, at hun som kommunalbestyrelsesmedlem på den måde fremstiller dagplejekonsulenterne, som hun gør. Det er som at kaste dem under bussen. Det sender nogle fuldstændigt forkerte signaler. Her kommer de ansatte i kommunen til at fremstå rigide og næsten vanvittige, og hun stiller medarbejderne i en svær situation, siger Kristina Jørgensen.

Hun tilføjer, at postkortet desuden tegner et billede af, at man i Kolding Kommune modarbejder de private børnepassere.

- Det er også problematisk, for vi vil gerne det gode samarbejde med de private, slår hun fast.

Hun tilføjer, at hun med sin udmelding ønsker at sætte en fed streg under, at budskabet på byrådskollegaens postkort ikke repræsenterer hele børne- og uddannelsesudvalget men står for Merete Due Paarups egen regning.