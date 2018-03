DF-politiker: Jeg er positivt overrasket over, at kun fem børn bliver passet hjemme

DF's formand for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen, glæder sig over, at stort set alle beboere i Munkebo og Skovparken/Skovvejen sender deres børn i dagpleje eller daginstitution. Arkivfoto: Chresten Bergh

Kolding: Det er dybt overraskende, at det kun er en håndfuld børn på et til fem år fra Munkebo og Skovparken/Skovvejen-området, der ikke går i dagpleje eller daginstitution. Sådan lyder reaktionen fra formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Kolding Kommune, Kristina Jørgensen (DF) i forbindelse med, at embedsmænd i børne- og uddannelsesforvaltningen har gjort op, at kun fem børn mellem et og fem fra Koldings to officielt udpegede ghettoområder bliver passet derhjemme. Opgørelsen kommer, efter at regeringen for nylig lancerede sit ghettoudspil. Vedtages udspillet skal børn, der bor i et af landets udsatte boligområder som for eksempel Munkebo og Skovparken/Skovvejen fremover tvinges i daginstitution eller dagpleje, når de er et år. - Jeg er rigtig positivt overrasket over, at det kun er fem børn over et år, der ikke bliver passet derhjemme. Det er meget positivt integrationsmæssigt, at børn med tosproget baggrund kommer ud blandt andre børn, siger Kristina Jørgensen.