DAT fra Vamdrup bliver hovedsponsor for Folkemødet på Bornholm

Vamdrup: Hvert år mødes tusinder af mennesker til dialog og debat på Folkemødet på Bornholm. I år bliver øens største flytransportør, DAT, som har hovedsæde i Vamdrup, hovedsponsor for begivenheden. - Vi flyver deltagere til Folkemødet fra hele Danmark, og derfor har vi ønsket at støtte op om den store begivenhed, siger Jesper Rungholm, adm.direktør i DAT, i en pressemeddelelse. Og aftalen glæder Foreningen Folkemødets direktør, Mads Holm. - Vi har haft et fremragende samarbejde med Færgen, og det er en stor glæde for os, at DAT nu tager over, hvor Færgen har været nødt til at slippe. Det er vigtigt for os at have stærke relationer til de transportører, der er så afgørende for, at vores gæster kan komme til Folkemødet. Så jeg er meget tilfreds med aftalen og ser frem til et frugtbart samarbejde med DAT, siger Mads Holm.