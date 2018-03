Cyklistkurser for flygtninge er fuldt optaget

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i december, at kommunens flygtninge skulle have mulighed for at lære at cykle. Cykelkurserne starter lørdag den 7. april og alle pladser er besatte.

Kolding: Cyklen er det foretrukne transportmiddel, når mange danskere skal på arbejde. Men selvom de fleste af os lærer at cykle i en tidlig alder, er det langt fra alle flygtninge, der føler sig hjemme på jernhesten. For mange kan det oven i købet være en barriere, når de skal søge job. Derfor besluttede arbejdsmarkedsudvalget i december, at flygtningene i Kolding Kommune skulle have et tilbud om at komme på et kursus, hvor de kan lære at cykle. Kurserne starter lørdag den 7. april, og kurserne er allerede fuldt besatte. - Vi har 20 tilmeldte, så der er fuld booket. Vi har lavet en venteliste, og det er som regel aldrig nødvendigt, når vi laver den her slags kurser, siger Birte Muhs, udviklingschef i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen ved Kolding Kommune. Både mænd og kvinder er velkommen på kurserne, der bliver holdt på grusbanen ved Kolding Stadion. - Det er primært kvinder, der har tilmeldt sig. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det er også dem, der har efterspurgt det fra begyndelsen, siger Birte Muhs.

Kursets indhold Kurset består af tre moduler: Modul 1: Målet er at lære at holde balancen på cyklen.Modul 2: Målet er at lære at håndtere cyklen. For eksempel hvordan sætter man hænderne, hvordan kommer man op, og hvornår man skal bremse.Modul 3: Målet er at lære at orientere og opholde sig sikkert i trafikken.