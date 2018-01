Cykeltyv fanget på overvågning: Smed cyklerne i varebilen og kørte

Kolding: Det er mandag 15. januar. Klokken er ti. En hvid Volkswagen Touran triller ind på parkeringspladsen ved Munkevængets Skole. En mand stiger ud af bilen, går hen til de parkerede cykler, tager en cykel og lægger den i bilen. Manden kører hen til skolens anden cykelparkering og tager en cykel mere, inden han kører fra stedet.

Denne situation er fanget på videoovervågning på Munkevængets Skole, hvor der i denne uge blevet stjålet to cykler. Det fortæller skoleleder Finn Fallesen.

Denne helt åbenlyse fremgangsmåde er også kendt af andre skoler i Kolding. På Kolding Realskole er fire cykler blevet stjålet i denne uge. Ingen har set tyveriet af nogen af de fire cykler, der er stjålet i denne omgang, men tidligere er cykeltyverier blevet opdaget og observeret.

- Vores oplevelse er, at der kommer en voksen mand, der kunne ligne en forælder. Han går hen ad rækken, tager den bedste cykel, løfter den og hægter den på en holder bag på bilen, fortæller skoleleder Dorte Svane Peschardt.

- Vi gør, hvad vi kan, for at holde øje med det. Cykeltyverierne er lidt tilbagevendende, men der har været en pause inden den her uge, siger hun.

Onsdag aften blev fire mænd anholdt for tyverier af over 50 cykler - primært fra skoler i Kolding. De fremstilles torsdag eftermiddag i et grundlovsforhør bag lukkede døre.