Cykelsti indvies med fest

Vester Nebel/Dydvadbro: Fredag 6. april kl. 13.15, indvies den nye cykelsti mellem Vester Nebel og Dydvadbro Station. Indvielsen markeres med cykeltur m.m., skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Som optakt til indvielsen prøvekører eleverne i 4., 5. og 6. klasse fra Vester Nebel Skole den nye cykelsti sammen med Koldings borgmester Jørn Pedersen (V). Der er afgang fra skolen kl. 13, og alle er velkommen til at cykle med.

På Dybvadbro Station indvier borgmesteren cykelstien, og herpå bydes der på saftevand, kaffe og kage samt masser af aktiviteter, bl.a. bagning af snobrød.

Den nye dobbeltrettede cykelsti er 2,6 km lang og forbinder som nævnt Vester Nebel og Dybvadbro Station. Ruten går gennem et smukt, kuperet naturområde og via en 36 meter lang stålbro over Almind Å. Cykelstien skal binde Vester Nebel og Kolding bedre sammen og gøre det mere trygt og attraktivt at tage cyklen mellem de to byer.

Cykelhandler 2juul er til stede og vil hjælpe børn, som skal have strammet kæde e.lign. /EXP