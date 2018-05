Cykelløb i perfekte rammer i Christiansfeld

- Det skabte visse trafikale problemer i Kolding midtby sidste år, og løbet udløste klager over afspærringer med videre. Her generer løbet ikke, og vi har meget fine forhold med god plads i målområdet og gode omklædningsforhold, konstaterer Edvard Køhrsen fra Slotssøbadet, der er gået med som medarrangør af Cykelstafetten, som blev opfundet af sjællænderen Ole Egeglad i 2016. Løbet afvikles udover i Kolding Kommune også i Rudersdal og Rebild .

Det er Cykelstafetten Spar Nord, der er rykket til Unesco-byen fra Kolding, hvor løbet blev afviklet for første gange sidste år. Og ved premieren søndag så rammerne med start og mål ved Cuben ud til at være helt perfekte.

Kolding: Alt tyder på, at Christiansfeld har fået et cykelløb med stor bevågenhed i hele Danmark, til byen.

Cykelstafetten arrangeres af Slotssøbadet, Christiansfeld Cykelmotion, Rigspolitiets Idrætsforening og RE Sportevent Group. Der køres i hold af tre personer samt soloklasser. Ruten er 9,5 kilometer. Løbet varer fire timer, og deltagerne på holdene skal minimum køre en omgang hver. Det gælder om at komme så mange gange rundt som muligt i løbet af de fire timer, løbet varer. Soloklasserne kan vælge mellem seks og 12 omgange. Aldersgrænsen for deltagelse er 16 år.

Lastbilerne

Også Christiansfeld Cykelmotion er blevet medarrangør af Cykelstafetten, som kaldes Danmarks sikreste cykelløb, fordi der køres på afspærrede ruter med vagtposter hele vejen langs de 9,5 kilometer. Søndag stillede også 10 mand op med motorcykler fra Rigspolitiets Idrætsforening for at regulere trafikken, mens 40 lastvognstræk i løbet af dagen skulle til og fra Arla.

Næstformand i cykelklubben, Jørn Enegaard, håbet, at løbet kan være med til at skaffe flere medlemmer til klubben end de knap 100, de er i øjeblikket.

- Vi vil jo gerne skabe noget aktivitet i Christiansfeld, og det betyder meget, at vi kan vise, at vi kan håndtere så stort et arrangement. Og så håber vi selvfølgelig, at det skaber mere lokal interesse for både mountainbike og landevejscykling, siger han.

Ude ved startfeltet står 55-årige Kristina Pecseli fra Frederiksberg og 46-årige Vibeke Steenholdt fra Fjelstrup og venter på deres makker, der er på vej på den smukke rundstrækning i og omkring Christiansfeld. Lige om lidt dukker hun op og giver stafetten videre til én af de to.

Kristina er så vild med at deltage i Cykelstafetten, at hun har været med samtlige gange, den har været afviklet i de tre byer siden starten i 2016.

- Det er sådan et fedt koncept. Det er anderledes frem for bare at høvle rundt alene. Det her er en mere social event. Normalt sker der kun noget ved start og ved slut - her sker der noget hele dagen, og alle kan være med, siger hun.