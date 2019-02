Cykelformand forventer 25.000 tilskuere til Tour de France i Kolding

Formanden for Kolding Bicycle Club, Johnny Poulsen, er ellevild over udsigten til, at Tour de France's tredje etape kommer forbi Kolding og Christiansfeld. Han håber, at begivenheden kan motivere flere børn og unge til at begynde at gå til cykling. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Det bliver en ren folkefest, når tredje etape af Tour de France i 2021 kommer gennem Kolding og Christiansfeld, mener formand for lokal cykelklub. Han forventer, at mindst 25.000 tilskuere kommer ud på gaderne i Kolding for at se cykelrytterne suse forbi.

Kolding: Det bliver verdens største cykelstjerner, som borgerne i Kolding og Christiansfeld kan heppe på, når Tour de France-feltet i 2021 kommer til at køre gennem Kolding og enten forbi eller gennem Christiansfeld på etapen, der går fra Vejle til Sønderborg. Og det kan ikke undgå at blive en ren folkefest i de timer, Kolding Kommune kommer til at smage af verdens største cykelløb. Det mener formanden for Kolding Bicycle Club, Johnny Poulsen, der onsdag aften fik bekræftet af et bestyrelsesmedlem i Danmarks Cykle Union, at tourens tredje etape i 2021 kommer til at passere Kolding og Christiansfeld. - Det er helt vildt og fantastisk, og du drømmer ikke om, hvor stor en fest det er. Det er så gigantisk, siger Johnny Poulsen, der selv tidligere har været inviteret ned for at overvære en del af Tour de France. Hvordan ruten præcist kommer til at gå gennem kommunen, ved man endnu ikke.

Toru de France I 2018 deltog der 176 ryttere fordelt på 22 hold i Tour de France. Hvert hold måtte stille med otte ryttere hver.Cykelløbet, der regnes for verdens største, tv-transmitteres til 190 lande og gennem de tre uger, som løbet varer, ses det af omkring 3,5 milliarder seere.



Etapen, der kommer igennem Kolding Kommune, foregår den 4. juli 2021.

Største sportsbegivenhed Han tror på, at omkring 25.000 mennesker vil stå langs de veje i Kolding, tour-rytterne kommer kørende ad. - For fem år siden holdt vi et gadeløb i Kolding, hvor der kun var danske stjerner med, og da var der cirka 10.000 mennesker på gaderne. Husk på, at Tour de France er det mest sete tv-program om sommeren, og touren bliver den største sportsbegivenhed i verden det år, for da er der hverken OL eller VM i fodbold, siger Johnny Poulsen. Han fortæller, at cirka 4500 journalister er en del af tour-karavanen og dækker cykelløbet. Desuden møder cykelentusiaster og en masse andre mennesker op for at følge løbet. Selv om det kun tager kort tid for feltet af cykelryttere at passere gennem en by, holdes der typisk tour-fest i adskillige timer, før cykelrytterne nærmer sig. Ifølge Johnny Poulsen skal man formentlig helst komme op mod tre timer før for at sikre sig en plads, og en time før cykelrytterne nærmer sig, kører en reklamekaravane forbi.

Historiske steder Det betyder også, at vejene kommer til at være spærret i flere timer. - Forhåbentlig vil byen være med til at stille boder op og sælge for eksempel øl og pølser og andet. Og jeg håber, at byens butikker vil udnytte, at folk står klar lang tid før, cykelrytterne kommer, siger Johnny Poulsen. Han fortæller, at tour-arrangørerne hvert år lægger vægt på, at rytterne kommer forbi historiske steder. Derfor tror han også, at ruten kommer til at gå fra Kolding og ud forbi Skamlingsbanken og videre ind mod Christiansfeld. - Ruten kommer nok ikke helt ind forbi Koldinghus, men det kan filmes fra luften. Og så kan det sagtens være, at rytterne efter Skamlingsbanken skal ud til Hejlsminde, for der er så flot, før de kører til Christiansfeld, siger Johnny Poulsen.