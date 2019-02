Cykelformand bekræfter: Tour de France kommer gennem Kolding og Christiansfeld

Formanden for Kolding Bicycle Club har fra Danmarks Cykle Union fået bekræftet, at Tour de France's tredje etape i 2021 kommer til at gå igennem Kolding by og Christiansfeld.

Kolding: Når de mange cykelryttere, der deltager i Tour de France om to år, skal ud på deres tredje etape, kommer de til at cykle igennem både Kolding og Christiansfeld.

Formanden for Kolding Bicycle Club, Johnny Poulsen, fortæller, at han onsdag aften fra et bestyrelsesmedlem i Danmarks Cykle Union fik bekræftet, at verdens største cykelløb kommer til at gå igennem Kolding og Christiansfeld.

- Det er helt vildt og fantastisk, og du drømmer ikke om, hvor stor en fest det er. Det er så gigantisk, siger Johnny Poulsen.

Borgmester Jørn Pedersen har endnu ikke selv fået bekræftet, at ruten kommer igennem Kolding Kommune, men det vil i givet fald betyde, at man skal skabe en folkefest, mener han.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en folkefest, og vi vil lægge os i selen for at skabe det. Vi kan jo se, at folk synes, det er så sjovt at opleve, siger Jørn Pedersen.