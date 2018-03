Da den gamle degneskole i Christiansfeld for nylig blev revet ned, fandt man cyanid i jorden under skolens gulv. Prisen for at komme af med den giftige jord løber formentlig op i flere hundrede tusinde kroner.

Christiansfeld: Det var en noget ubehagelig overraskelse, der viste sig, da nedbrydningen af den gamle degneskole i Christiansfeld for nylig kom ned til de nedre dele af bygningen.

Under gulvet i bygningen var jorden helt blå, og det viste sig, at det var den farlige gift cyanid, der lå i jorden under degneskolen, som skal rives ned for at gøre plads til, at Tyrstrup Kirkes menighedsråd kan opføre et ny sognehus i stedet for det gamle, som hidtil har hørt hjemme i bygningen.

- Vores alarmklokker ringede, for det er jo ikke normalt, at jorden er blå, og vi fik jorden undersøgt. Det viste sig at være cyanid, der er noget giftigt stads, siger Henning Bech-Larsen, der er medlem af menighedsrådet og formand for byggeudvalget.

For lidt over en uge siden blev den giftige jord fjernet af "mænd i rumdragter", som han udtrykker det, og jorden bliver herefter bortskaffet. Jorden er blevet kørt til Esbjerg, hvorefter den sejles til Holland for at blive brændt.