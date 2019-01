Cuben er (næsten) Josefines andet hjem

Sjov Lørdag er et tilløbsstykke i Cuben i Christiansfeld, og det giver mange små borgere lyst til at gå til sport. - De finder ud af, at det er fedt at komme her, siger arrangør.

Nu kan hun først komme til klokken 18.30, når de små går hjem, og de store fra tredje klasse og opefter dukker op. Så i år har hun meldt sig som frivillig til at male de små i ansigterne for at gøre deres fest endnu sjovere.

- Gymnastik er ikke så sjovt i år, for vi springer ikke så meget. Og så er der altid et par sange forrest til opvarmning. Det er helt vildt kedeligt, synes Josefine, som hendes mor, Susanne Kay, kalder "en powertøs".

Der holdes Sjov Lørdag fire gange om året, og det er Christiansfeld Idrætsforening, der er arrangør. Der er typisk 450-500 deltagere pr. gang. Det koster 30 kroner pr. barn at deltage, men arrangementet giver ikke det store overskud, fordi aktiviteterne ofte er dyre. Arrangementet er delt i to: Eftermiddagen er for de små børn til og med 2. klasse, om aftenen er Cuben forbeholdt børn fra 3.-9. klasse.

Tryghed

Cuben er nærmest Josefines andet hjem, og både mor, bror og far kommer også i Cuben for at dyrke sport eller træne andre i badminton, som hendes far gør. Lige så længe, hun kan huske, er hun kommet i Cuben.

- Der er sjovt at være her, for der altid en masse ting, man kan lave, og du kan være sammen med dine venner, smiler Josefine og fortæller, at næsten alle piger fra hendes klasse har fundet sammen på et fodboldhold under Christiansfeld Idrætsforening efter skolefodboldturneringen sidste år.

- Alle blev bidt af det, og så blev der lavet et hold. I skolen var jeg ellers den eneste, der spillede fodbold før. Jeg tror, det er blevet sådan, at vi leger mere sammen i klassen, efter vi er begyndt at spille fodbold sammen, siger Josefine, der drømmer om at blive professionel fodboldspiller, når hun bliver stor.

Men nu skal hun først have malet den lille Naomi i ansigtet, så hun kommer til at ligne en fin bjørn. Imens vælter det stadig ind ad døren med små nysgerrige børn, hvoraf mange erfaringsmæssigt får lyst til at gå til sport i Cuben, når de har været til Sjov Lørdag.

Som formanden for Sjov Lørdag Birgitte Hansen siger det:

- De finder jo ud af, at det er fedt at komme her, og det giver dem en tryghed, at de kender huset og for eksempel ved, hvor toiletterne er.

I januar sidste år dukkede der ikke færre end 588 forældre og børn op til Sjov Lørdag.