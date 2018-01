Coop sælger butikscenter i Vamdrup for 20 mio. kr.

Coop har sat det lille butikscenter i Vamdrup til salg. - Der er optimisme i markedet. Så det bør være et okay tidspunkt at sælge, siger Henry Mikkelsen, der er lejemålsforhandler i Coop Danmark.

- I Coop Danmark ejer vi i dag en række erhvervsejendomme over hele landet. Det har vi gjort i mange år, og det vil fortsætte med. Og så er det sådan, at vi hvert år sælger nogle ejendomme og køber nogle andre. Det afhænger lidt af, hvordan det passer ind i porteføljen. Og der har vi altså besluttet at sælge i Vamdrup, og så lave en lejekontrakt med den nye ejer, siger Henry Mikkelsen.

VAMDRUP: Dagligvaregiganten Coop, der står bag SuperBrugsen, har sat sit center i Vamdrup til salg. For 20,5 millioner kroner får køberen et lille butikscenter på 2400 kvadratmeter, der indeholder fem lejemål.

En fin butik

Kan du dybe, hvorfor I sætter ejendommen i Vamdrup til salg lige nu?

- Vi har haft centret i mange år. SuperBrugsen på stedet blev moderniseret til det nyeste koncept for nogle år siden, og vi har en udmærket butik i Vamdrup. Men vi synes, det kunne være tid til at sælge. Mere er der sådan set ikke i det, siger Henry Mikkelsen.

Skal det forstås sådan, at det er en attraktiv ejendom, der kunne være interesse for at købe. Eller er det mere for at slippe af med ejendommen, at den skal sælges?

- Vi har en fin butik på stedet, og andre gode lejere som Lagkagehuset, EDC og et pizzeria og et lille tomt lejemål. Så det er et udmærket lille center til en by af Vamdrups størrelse. Så det er slet ikke af nød, at vi sælger. Slet ikke, siger Henry Mikkelsen.