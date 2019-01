Comwell Kolding ansætter lokal salgskonsulent

Kolding: Er man først blevet ramt af hendes smittende engagement, så glemmer man det sent. Den evne kommer Comwell Kolding nu til at nyde godt af.

Hotellet har netop ansat Marianne Bach Kirkmand som ny salgskonsulent for hotellet, der står foran en stor udvidelse.

Marianne Bach Kirkmand er opvokset i Gram i Sønderjylland og begyndte sin karriere som salgsassistent i transportsektoren, inden hun i 2012 begyndte som sælger i Comwell as.

- Jeg glæder mig til at få "mit eget" hotel i den by jeg bor i, og som jeg kender så godt. At vi tilmed har en stor udvidelse og renovering af hotellet foran os gør det endnu mere spændende, siger Marianne Bach Kirkmand.

Marianne, 52, bosatte sig i Kolding i 1990. Her bor hun sammen med sin mand Gert Kirkmand. Sammen har de to voksne drenge.

Hun ynder især at gå til koncerter og bakker altid gerne op om lokale arrangementer og begivenheder.