Computerspil kan give unge skolelysten tilbage

Felix Perrier glæder sig til at kunne give skoletrætte unge med spilproblemer et alternativ til den almindelige grundskole. Her vil man åbne de unges øjne for, at viden er vigtig.

Kolding: De kan ikke se meningen med at skulle gå i skole og mener ikke, at for eksempel matematik er relevant for dem.

Men når de finder ud af, at de bliver bedre til at spille computerspil ved også at blive bedre til matematik eller andre skolefag, så åbnes en dør ind til de unges motivation op.

Det mener Felix Perrier, der er leder af dagundervisningen på Ungdomsskolen i Kolding, og en af initiativtagerne til den nye gamerklasse, som ungdomsskolen starter i det nye år, og som skal kunne rumme unge med såkaldte gamerproblemer, og som måske også døjer med social angst.

- Vores lærere kan godt forklare, hvorfor dansk er vigtigt, men eleverne kan ikke se meningen med det. De kan ikke se andet end totaller, når de har matematik, siger Felix Perrier og peger på, at eleverne kommer til at lære, at de bliver bedre til at spille computerspil, hvis de også bliver bedre til for eksempel matematik.

Motivation af eleverne bliver et af nøgleordene i klassen, hvor der både arbejdes fagligt og pædagogisk.

- Vores udgangspunkt er, at eleverne gør deres bedste, og vi samarbejder med eleverne om, at de bliver bedst muligt rustet til de situationer, de kommer til at møde gennem livet, siger Felix Perrier.

Hvorfor lader I ikke bare de unges forældre løse problemerne og få de unge i skole?

- Forældre gør det bedste, de kan, men det kan ikke altid lade sig gøre at løse alt. Man skal være påpasselig med at bebrejde forældre for deres børns udfordringer med skolevægring, siger Felix Perrier, der allerede har fået enkelte henvendelser fra forældre, der har hørt om den kommende klasse.