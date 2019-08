Cityforening søger nye veje: Vil have alle butikker til at betale

Citychef Mette Schumacher afviser ikke, at City Kolding på et tidspunkt kan blive en del af Foreningen Business Kolding. Men i første omgang undersøger foreningen mulighederne for, at alle forretningsdrivende i midtbyen på en eller anden måde kommer til at betale til cityforeningens aktiviteter.

- Jeg havde ønsket, at der var 80 tilmeldte. Men tiderne er ændret, og der er rigtig mange møder og aktiviteter at gå til, og vi kan ikke komme til alt. Men jeg synes, det her er det vigtigste i hele verden, siger citychefen.

Kolding: Mens Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding er gået i gang med at fusionere til en stor forening, så arbejder City Kolding med at nytænke sig selv.

Alle medlemmer af City Kolding er af Kolding Kommune inviteret til workshop om foreningens fremtid. Det sker på tirsdag 20. august fra kl. 7.30 til 9.30. Godt 20 medlemmer, herunder bestyrelsen, deltager i mødet. Workshoppen er et led i projektet Task Force, der skal finde veje til at styrke bylivet og understøttelse af detailhandlen i Koldings handelscentre.

Alle skal med

Hun glæder sig over, at Kolding Kommune nu engagerer sig i arbejdet med at udstikke en retning for cityforeningen.

- Vi har rakt ud til Kolding Kommune og spurgt om hjælp til, hvordan vi tackler vores udfordring med, at der er nogle butikker, der er med i foreningen og andre butikker, der ikke er. Vi har tidligere drøftet muligheden for facademeterafgift eller en form for midtbyskat, for det er svært at brande byen, når det kun er halvdelen af os, der trækker. Det giver ikke mening. Så vores ønske er, at vi kan lave noget, hvor alle er med, siger Mette Schumacher.

Samtidig håber foreningen, at man kan samle flere aktiviteter under et, så kræfterne bruges bedre.