Citychef til husejerne: Meld graffitihærværk til politiet

Indsats

Kolding Kommune har siden 2012 haft en indsatsplan for at bekæmpe ulovlig graffiti i midtbyen.Blandt andet er det sat i system, at Vej og Park afrenser graffiti på kommunale ejendomme, straks den er lavet.



Private ejendomme kan via City Kolding få en fordelagtig afrensningsaftale via firmaet All Remove.



Tunnelen under jernbanen ved Klostergården er blevet et sted, hvor der lovligt må males graffiti.



Kulturlogen på Råværket har graffiti-aktiviteter og arrangerer bl.a. en årlig graffiti-festival "Get Down".