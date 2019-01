Citychef: Vi glæder os til en ny Jernbanegade

Kolding. Endelig, endelig, endelig er der nu øremærket et pænt millionbeløb til at forny og forbedre Koldings midtby, så der endelig for alvor kan ske noget.

- Det er så dejligt, at politikerne har sat penge af nu. Vi er klar og har smøget ærmerne op, siger citychef Mette Schumacher i forbindelse med, at Kolding Byråd netop har reserveret 6,5 millioner kroner af en særlig udviklingspulje til midtbyen og Koldings øvrige handelscentre.

Citychefen synes, det er helt rigtigt set, at tre af millionerne skal investeres i Jernbanegade på strækningen fra banegården til Buen, som formentlig allerede i år får et kæmpeløft i overensstemmelse med den bydesignmanual, som byrådet vedtog sidste år.

- Den del af Jernbanegade trænger til at blive koblet til resten af byen. På den måde får vi også biblioteket tættere på byen. Det er oplagt at starte der, så turisterne får en god oplevelse og lettere kan orientere sig, når de ruller ind med toget.

- Og så synes jeg, det er fantastisk, at vi kommer til at se bydesignmanualen udfoldet en til en i et mindre område, så vi kan se, hvordan det ser ud, før man gennemfører den i resten af byen, siger Mette Schumacher. Hun er især spændt på at se bydesignmanualens forslag til ny gadebelægning i en større skala end det lille testområde, der er lagt i Helligkorsgade.

Mette Schumacher ser også frem til, at arbejdet i en særlig task force, som skal tænke nye tanker for bymidten og kommunens øvrige handelscentre, kommer i gang, så forretningslivet kan blive rustet til at stå distancen i konkurrencen med internethandlen.