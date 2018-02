Citychef: Markedet for nye serveringssteder er ved at være mættet

Også Gorms Pizza og burgerkæden The Burger Shack rykker snart ind i midtbyen. Dertil viser en opgørelse fra Kolding Ugeavis, at der i 2017 åbnede hele 16 nye serveringssteder i midtbyen. Heraf er fire dog lukket igen.

Sådan lyder vurderingen fra citychef Mette Schumacher i forbindelse med, at endnu et nyt serveringssted er på vej til Kolding eller mere præcist Munkegade, hvor Skræddergaarden åbner til sommer.

Kolding. Markedet for barer, caféer og restauranter er ved at være mættet i Kolding by.

De stærkeste vinder

Citychefen er glad for udviklingen.

- Men vi kommer også til at se nogle lukninger. Det er så let lige at åbne et sted, hvor man kan få noget at drikke og spise. Men man skal være dygtig i den branche. Får kunderne en dårlig oplevelse, kommer de ikke igen. Det er kun de stærke, der vinder, siger Schumacher, der altså mener, at "der lige nu er nok" serveringssteder i Kolding.

- Det handler om at finde den gode balance og det rigtige mix. Og så vil jeg rigtig gerne have serveringsstederne spredt ud i hele byen, fordi det skaber liv i gaderne, siger citychefen, der opfordrer byrådet til at åbne op for serveringssteder i f.eks. Østergade, når midtbylokalplanen skal revideres i år.

Og selvom hun mener, at der er nok af dem i Kolding lige nu, så vil hun til enhver tid byde velkommen til "nye spændende koncepter", som hun siger.