City Kolding om megabutikker: Vi skal ikke bremse udviklingen

- Vi skal huske, at det er store butikker, der vil åbne i området omkring storcentret. I midtbyen skal vi slå på noget andet. Vi har specialbutikker og god service. Det er vores niche, og så vil vi gerne have flere boliger i området. Det giver vækst for os. Og som by er vi nødt til at udvikle os. Selvfølgelig vil det gøre ondt nogle steder, men så er vi nødt til at udvikle os. Så længe man ikke laver specialbutikker ved storcentret, så skal vi ikke bremse udviklingen, siger citychef Mette Schumacher.

Kolding: Omsætningen vil skrumpe med 14 procent i Kolding midtbyen, hvis der åbnes op for, at der kan etableres flere store butikker ved storcentret. Det fremgår af en rapport, som kommunen har fået udarbejdet i forbindelse med, at der laves en ny kommuneplan. Men det får ikke citychef Mette Schumacher til at skyde med skarpt.

En god handelsby

Når du hører, at butikker i midtbyen vil tabe 14 procent i omsætning, bliver du så ikke bekymret?

- Jo. Det vil være tosset at sige, at det ikke giver grund til bekymring. Men jeg må bare fokusere på, at vi selv kan udvikle os. Vi har de små gode butikker, god service og en hyggelig bymidte. Det er det, vi skal slå på. Der er forskel på, om du kører ud i en kæmpebutik ved storcentret eller til en lille specialbutik i midtbyen. Det er to forskellige segmenter. Og i det her tilfælde er du nødt til at se tingene lidt i et helikopterperspektiv. Hvad er godt for byen? Og der må vi bare sige, at det er godt, at storcentret ligger i Kolding og ikke i en af de andre byer. Vi har en god handelsby, og det her vil være med til at styrke Kolding som handelsby, siger Mette Schumacher.