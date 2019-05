Cirka 250 har gjort indsigelse til planer om stormflodsdige

Kolding: Cirka 250 sommerhusejere ved Grønninghoved og Binderup har nu gjort officiel indsigelse til Kolding Kommune mod de aktuelle planer om at bygge et stormflodsdige i deres område.

De mange indsigelser er kommet i forbindelse med, at Kolding Kommune netop har afviklet en indledende høring, som skal give kommunen og politikerne en fornemmelse af, om der skal arbejdes videre med digeplanen. Projektet har for længst mødt stor modstand fra mange af ejerne af de 536 fritidshuse langs kysten, hvor en modstandsgruppe har indsamlet 295 underskrifter.

By- og udviklingsdirektør Merete Dissing Pedersen er glad for, at så mange har givet sig til kende i sagen.

- Indtil nu har vi kun registreret, at de er kommet. Så nu skal vi have gennemgået alle indsigelserne for at se, hvad borgerne har skrevet. Vi har jo fremlagt to mulige løsninger frem, og mens nogle synes, at det er en god idé at opføre et dige under alle omstændigheder, så synes andre, det er en god idé, hvis de bare ikke skal betale. Det får vi overblik over i løbet af de næste par uger, siger Merete Dissing.