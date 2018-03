Christiansfelds gule lyn fylder 25 år

En pivkold vind tog imod rytterne fra Christiansfeld CykelMotion, da klubben samledes for at markere sit 25 års jubilæum.

Med 100 medlemmer - nogle mere aktive end andre - er Christiansfeld CykelMotion et velkendt syn i byen. Lige siden begyndelsen for 25 år siden, har dragten været gul. Farven blev valgt af hensyn til trafiksikkerheden. Oprindelig var trøjerne neongule og reklamefri, men begge dele har tiden ændret på.

Christiansfeld: Vinden var ikke venligt stemt, da rytterne fra Christiansfeld CykelMotion skulle fejre klubbens 25 års jubilæum med en rask cykeltur, inden man samledes lørdag aften for at feste på Brødremenighedens Hotel.

- Det er en god social kop te at cykle i en klub, i stedet for at man cykler for sig selv. Når vi cykler, skifter vi placering undervejs, så man får snakket med flere forskellige i løbet af en træningstur. Og hvis vi snakker for meget, så sætter vi bare farten lidt op.

50 med fra start

Klubben har for så vidt sine rødder i Haderslev.

- Vi var seks-syv stykker dengang, som i et par år tog til en klub i Haderslev for at cykle. Men efterhånden var det os, der var grundstammen i den klub, og så talte vi om, at vi lige så godt kunne danne vores egen klub her i Christiansfeld, husker Jens Kjeldsen, som i dag er 63 år gammel.

Sådan blev det. Og behovet har tilsyneladende været til stedet, for der kom straks helt op til 50 deltagere, når klubben cyklede afsted på en af ugens træningsture. I dag er der næsten det dobbelte antal medlemmer. Til gengæld er gennemsnitsalderen steget, så man forsøger ihærdigt på at skaffe flere yngre motionister, der har lyst til at cykle i klub.

Med Christiansfelds placering på landkortet er der masser af gode ruter at vælge imellem. Hvis han skal vælge en favorit, bliver det turen over Vejstruprød med kurs mod Gl. Ålbo