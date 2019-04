Christiansfeld sætter ind mod stigende fjernvarmepriser

Christiansfeld: Landet over er fjernvarmekunder blevet ramt at stigende varmepriser. Prisstigningerne skyldes, at et tilskud fra staten til fjernvarmeværkerne forsvandt ved årsskiftet. Størstedelen af de selskaber, der er blevet ramt, leverer varme til landdistrikterne, og det gælder også Christianfeld Fjernvarmeselskab, hvor man har modtaget et beløb i omegnen af tre millioner årligt.

Men ny teknik skal være med til at tage toppen af stigningen i Christiansfeld. Her har man lavet et nyt varmepumpeanlæg, der er opført på Ravnhavevej 2 i Christiansfeld. Værket indvies officielt fredag den 26. april, hvor der er åbent hus for alle interesserede.

- Anlægget betyder, at vi får en ekstra hest at ride på. I forvejen har vi også andre teknikker at trække på som for eksempel solceller, fortæller driftsassistent Knud Boysen.

Anlægget kan ikke fjerne prisstigningen, men den kan være med til at begrænse den. Den grundlæggende idé er, at man udnytter energien fra udeluften, som inde i anlægget hæves til først 20 grader ved hjælp af en elvarmepumpe, og dernæst hæves til cirka 67 grader ved hjælp af en absorptionsvarmepumpe, som leverer den brugbare fjernvarmevand videre ud til forbrugeren.

Man kan høre mere om teknikken og om betydningen for fjernvarmepriserne i Christianfeld, når der er åbent hus den 26. april mellem klokken 11-15.