Christiansfeld-læge om nyt, stort lægehus: Jeg håber, det lykkes

Den 1. juni går generationsskiftet blandt lægerne i Christiansfeld for alvor i gang. Her låser Hanne Christensen nemlig døren til sin praksis for sidste gang.

- Vi gider ikke have patienter ind om søndagen, siger hun med et skævt smil, der vidner om, at hun både siger det med en vis portion ironi og en smule alvor.

Snart låser den 66-årige læge døren til sin praksis for sidste gang. Den 1. juni går hun nemlig på pension og siger farvel til sine godt 1500 patienter.

- Jeg har nået den alder, hvor jeg synes, jeg godt kan holde. Jeg også fået konstateret en autoimmun leversygdom, der gør, at jeg ikke har lige så meget energi, som jeg havde engang. Derfor har jeg fået at vide, at jeg bør trappe ned, siger Hanne Christensen, der har været praktiserende læge i Christiansfeld siden 1999.

Siden dengang har et stort lægehus været på tale flere gange, fortæller hun. Hun husker blandt andet, at man i 2005 snakkede om, at Søstrehuset skulle laves om til lægehus. Og nu går snakken så igen. Som JydskeVestkysten tidligere har skrevet, har Anne Brahe og Anette Johannssen fra lægehuset Lægerne i Bjert sammen med Kolding Kommune søgt om penge i en statslig pulje, sådan at der kan blive bygget et nyt, stort lægehus i Christiansfeld.

- Det er et flot projekt, og jeg håber, det lykkes. Jeg tror på, det kan være med til at lokke unge læger til Christiansfeld, for de unge læger vil arbejde i store lægehus, hvor der er tre-fire andre læger, siger Hanne Christensen.