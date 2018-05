Christiansfeld-læge går på pension om 14 dage: Midlertidig løsning fundet for hendes 1500 patienter

- Der vil være en læge i klinikken på Christiansfeld tre dage i ugen, og på de to andre dage vil de passe patienterne fra klinikken i Bjert. Jeg tænker, at når køreturen ikke er længere, så kan det godt gå, siger praksischef ved Region Syddanmark, Frank Ingemann Jensen.

Christiansfeld/Bjert: Hun har været fast inventar på Kongensgade i snart to årtier, men den 1. juni er det slut. Efter 19 år som praktiserende læge i Christiansfeld går læge Hanne Christensen på pension om små to uger og efterlader sig knap 1500 patienter, der kan se frem til at få lidt længere til lægen i fremtiden.

Christiansfeld har længe optrådt på Region Syddanmarks liste over steder, hvor lægedækningen er truet. Det skyldes, at et generationsskifte nærmer sig. Generationsskiftet bliver for alvor skudt i gang nu, hvor Hanne Christensen går på pension.For at imødekomme generationsskiftet har Kolding Kommune i samarbejde med Lægerne i Bjert fået tildelt knap ti millioner kroner fra en pulje udstedt af sundheds- og ældreministeriet. De ti millioner skal bruges til et nyt lægehus i Christiansfeld, der skal være med til at lokke unge læger til byen. Lægehuset kommer til at ligge på Kongensgade, hvor der tidligere har været en tankstation.

Ingen bekymring

Lægerne i Bjert består af to læger, nemlig Anne Brahe, der har været tilknyttet lægehuset i over 30 år, og Anette Johannessen, som startede for tre år siden. Selvom lægehuset i forvejen har omkring 3500 patienter, har de ifølge Frank Ingemann Jensen ikke ansat en ny læge, der kan tage sig af de ekstra 1500.

Er det noget, der giver anledning til bekymring i forhold til arbejdsbyrden?

- Nej, for de har jo selv vurderet, at de godt kunne tage sig af alle patienterne. Så det tænker jeg, at de har styr på, siger Frank Ingemann Jensen.

Anne Brahe har tidligere fortalt til JydskeVestkysten, at de er på udkig efter en eller flere læger, der kan varetage Hanne Christensens patienter.

- Vi ønsker at ansætte én læge på fuldtid eller flere på deltid, sagde Anne Brahe dengang.

- Vi håber, at der findes nogle unge kræfter, der vil springe ud i at løfte denne vigtige opgave, indtil det nye lægehus i Christiansfeld står færdigt. Vi har brug for ekstra hænder, for hverken Annette eller jeg kan bruge al vores tid i Christiansfeld, uden det går ud over vores egen praksis, sagde hun.