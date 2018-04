Christiansfeld håber på støtte til nyt lægehus: Ansøgere sværmer om millionpulje

- Jeg tjekker indbakken hele tiden. Pengene er bare første skridt, for hvis vi får dem, skal vi i gang med at finde ud af hvor, hvordan og på hvilken måde, lægehuset skal opføres, siger Jakob Revsbeck.

- Vi er spændte på, hvilke ansøgere man vælger at give pengene til. Kriterierne er bredt formuleret, og i ministeriets opslag er der heller ikke taget stilling til, hvordan pengene skal fordeles. Vi kender ikke de andres projekter, så om vores ansøgning er stor eller lille i bunken, og om den vil ligge øverst eller midt i, ved vi ikke. Men vi mener bestemt, at vi bør være i den interessante del af ansøgerfeltet, siger Jakob Revsbeck, arkitekt ved Kolding Kommune.

Christiansfeld: Borgerne i Christiansfeld og Kolding Kommune drømmer om et nyt lægehus i verdensarvsbyen. Derfor søgte kommunen i samarbejde med Lægerne i Bjert i marts om at få del i en pulje på 200 millioner kroner, som bliver uddelt til nye og bedre lægehuse i Danmark.

Christiansfeld optræder på Region Syddanmarks oversigt over lægedækningstruede områder. Derfor tog Anne Brahe og Anette Johannessen fra lægehuset Lægerne i Bjert kontakt til Kolding Kommune i håb om, at kommunen ville samarbejde om en ansøgning til sundheds- og ældreministeriets pulje.Ansøgningen blev sendt i marts, og kommunen var blevet lovet svar i marts. Puljen, der er blevet søgt penge i, er på i alt 800 millioner kroner. De første 200 bliver uddelt i år.

Lægedækningsproblemer

Hvor stor en del af de 20 millioner skal I have, for at projektet bliver til noget?

- Det har vi ikke taget stilling til. Det, vi har skrevet i ansøgningen, er, at Kolding Kommunes medfinansiering er selve byggegrunden. Derefter er det et prioriterings- og politisk spørgsmål, siger Jakob Revsbeck.

Arkitekten har tidligere fortalt til JydskeVestkysten, at kommunen gik ind i projektet på baggrund af en henvendelse fra lægehuset Lægerne i Bjert, der gerne vil løse lægedækningsproblemerne i Christiansfeld. Private kan ikke selv søge pengene, men skal have enten kommune eller region med i ansøgningen.

Dengang fortalte Jakob Revsbeck, at kommunen gik med i projektet, fordi:

"Vi tror på, at det er et vigtigt aktiv for bosætning, at der er almene læger i byerne. Vi synes, det er vigtigt, at Christiansfeld er en attraktiv by at bo i, og vi vil gerne være med til at skabe en løsning ved at være lidt kreative."