Christiansfeld får større og mere moderne Netto

Den nye butik forventes at åbne i det tidligere Aldi, Lindegade 53, i løbet af november.Med flytningen vokser Netto med cirka 200 kvadratmeter til små 1000 kvadratmeter. Samtidig bliver butikken indrettet på en mere overskuelig og moderne måde. Det bliver det samme personale med butikschef Mick Knudsen i spidsen, der kommer til at drive den nye Netto.

Presset for meget ind

Valget om at flytte og opgradere butikken skyldes først og fremmest, at tiden er løbet fra den nuværende Netto.

- Vi havde for år tilbage en super god butik i Christiansfeld, men tiderne skifter i forhold til, hvad vi gerne vil tilbyde vores medarbejdere og kunder. Vi kan ikke følge med i forhold til, hvad vi gerne vil med konceptet, og vi presser for mange ting ind i butikken, så kunderne synes, det virker rodet. Men nu får vi mulighed for at bygge butikken op igen med et nyt layout, forklarer Henrik Holst Jensen, som ser Christiansfeld som en god by at være til stede i for Netto.

- Det er vigtigt for os at blive i byen, og vi er glade for at være der.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med den bygning, som supermarkedet i dag holder til i.