Christiansfeld er klar til festlige dage med vin og musik

Christiansfeld: Der er ingen grund til at lave for meget om på en succes. Det er udgangspunktet for Christiansfeld Vinfestival, der fra torsdag til lørdag finder sted for 11. år.

På programmet er sædvanen tro masser af god vin, livemusik, Felderløbet og børneaktiviteter - en kombination, som de seneste mange år har trukket tusindvis af gæster til Christiansfeld. Og også i år forventer arrangørerne at op mod 10.000 gæster vil lægge vejen forbi vinfestivalen.

- Vi har opnået en slags tradition den første uge i august, og der kommer rigtig mange fra Christiansfeld og det omkringliggende område. Det er samme koncept år for år, for der er nogle forventninger til, hvordan det skal være. Vi forventer, at det bliver omkring det samme antal som normalt, men det er selvfølgelig vejret, der er den afgørende faktor for, hvor mange der kommer, siger festivalens formand H.C. Jensen.

For en af vinfestivalens centrale personer, Charlotte Donslund fra Donslund Vine, er omgivelserne i Christiansfeld vinfestivalens helt store styrke.

- Det er især rammerne, der har været med til at skabe det. Og selvom der er mange mennesker i byen, så er der god plads, siger hun.