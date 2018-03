Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup får 824.000 kr. til ønskeprojekter

Legepladser, trafiksikring, beplantning og et nyt torv er nogle af de ting, som borgerne har ønsket sig. Nu er der gode startbeløb på vej fra Centerbypuljen.

Opland: Sidste år fik Lunderskov og Vamdrup hver deres ambitiøse borgerplan, der skal understøtte, at de to byer udvikler sig med afsæt i borgernes ønsker og behov. Nu sætter 824.000 kroner fra årets Centerbypulje skub i planerne, som også omfatter Christiansfeld. Christiansfeld får i alt 247.000 kr. til en ny legeplads ved Steenbjerg og til at få udarbejdet et skitseprojekt for en legeplads i Søstrehusets Have. Lunderskov og Vamdrup får henholdsvis 380.000 kr. og 197.000 kr., og her går pengene primært til at sætte skub i byernes borgerplaner.

Stort engagement er positivt - Der er rigtig mange mennesker i både Lunderskov og Vamdrup, der har givet deres input til borgerplanerne og derfor er jeg glad for, at vi med midler fra Centerbypuljen kan bidrage til, at nogle af ønskerne nu kan omsættes til handling, siger Ole Alsted, formand for Lokaldemokratiudvalget, i en pressemeddelelse. I Lunderskov ønsker lokalrådet at bruge pengene til at skabe højere trafiksikkerhed ved Kongsbjergskolen og samtidig forskønne området. Derudover er der bevilget penge til belysning på en sti og ny beplantning i Hvidkildeparken.