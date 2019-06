Christian og Zibrandt skal til VM i yoga med våben

Til september er der verdensmesterskaber i 3D-bueskydning, og Christiansfeld IF har hele to repræsentanter med til mesterskabet, der bliver afholdt i Canada. Den ene er Christian Jørgensen, der er tidligere firedobbelt danmarksmester, mens Zibrandt Christensen faktisk er forsvarende verdensmester.

- Jeg var bare med for at se, hvad det kræver for at være med til VM, men jeg endte med at vinde. Jeg tænkte, at det var held, men da jeg året efter vandt igen, fik jeg bekræftet, at jeg var god til det her. Det var i 2014, at jeg vandt for anden gang, og det gik op for mig, at jeg kunne blive rigtig god, siger Christian Jørgensen.

Christian Jørgensen blev danmarksmester efter at have gået til bueskydning i et lille år.

For Christian Jørgensen og Zibrandt Christensen, der er bueskytter i Christiansfeld IF, gik der ikke lang tid, før de fandt ud af, at de var gode til deres sport. Rigtig gode. Faktisk så gode, at Christian Jørgensen i en periode på fire år vandt det danske mesterskab fire gange i træk, og Zibrandt Christensen opnåede det største, man kan opnå, og blev verdensmester i 2017. Begge startede til bueskydning i sensommeren 2012.

Christiansfeld: Normalt siger man, at man skal bruge tusindvis af timer på at øve sig, før man bliver god.

Zibrandt Christensen var så fokuseret, da han skød sin sidste pil til VM i 2017, at han ikke anede, at han havde vundet verdensmesterskabet, da han havde skudt den. Foto: Casper Vagner Christensen

Yoga med våben

Til september skal Christian Jørgensen og Zibrandt Christensen til verdensmesterskabet i disciplinen 3D-bueskydning. Det vil sige, at de skal skyde efter dyre-figurer. For Zibrandt Christensen er et en mulighed for at forsvare det verdensmesterskab, han vandt i 2017.

- Jeg prøver ikke at sætte høje forventninger til mig selv. Det er jeg ikke god til mentalt. Men jeg skal over og have det sjovt og skyde. Jeg har haft en god sæson, og det er et godt fundament for mig til det mentale spil, siger Zibrandt Christensen.

Og netop det mentale er enormt vigtigt, når man er bueskytte. Begge kalder sporten for "yoga med våben".

- Det er en fokussport, og det er megagavnligt for både børn og voksne at være i en sport, hvor fokus er noget af det vigtigste. Man er nødt til at koble af, når man skyder med bue, for ellers kan man ikke finde ro. Det er en alternativ form for yoga, siger Christian Jørgensen.

De to bueskytter træner fire-fem gange om ugen og lidt mindre, når et stævne nærmer sig. Sporten er endnu ikke så stor, at der er mange penge i den, men oplevelsen af at være til VM, som i år bliver holdt i Canada, er guld værd i sig selv.

- Oplevelsen er vildt fed, og jeg er stolt over bare at være en del af et landshold. Det handler om at nyde det, mens man kan, siger Christian Jørgensen.