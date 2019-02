Christian Rabjerg Madsen genvalgt som folketingskandidat

Kolding: Christian Rabjerg Madsen, MF, (S), blev lørdag genvalgt som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Kolding.

Valget fandt sted i forbindelse med Socialdemokratiets generalforsamling, der blev holdt på Kolding Bibliotek. Der var ingen modkandidater, og det var en enig socialdemokratisk kreds, der bakkede op om Christian Rabjerg Madsen, der er sit partis miljøordfører på Christiansborg.

- Jeg er glad for og stolt over medlemmernes opbakning. Lars Løkke og regeringen er kørt fast, så Danmark har brug for en ny regering, der vil prioritere velfærd og det grønne område. Som miljøordfører glæder jeg mig over i det daglige arbejde at mærke, at miljøet virkelig er et område, rigtig mange går op i, og som flere målinger nu også peger på faktisk kan afgøre, hvor danskerne sætter krydset ved folketingsvalget, siger Christian Rabjerg Madsen.

Christian Rabjerg Madsen har siden juni 2015 repræsenteret koldingkredsen i Folketinget.