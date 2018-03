Christian Haugk siger farvel og tak til byrådet og Godset

Kolding: Efter 13 år som gruppeformand og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Kolding pakker 52-årige Christian Haugk nu sammen og siger tak for denne gang til politik. Også spillestedet Godset, som han har været leder af lige fra den spæde start for 17 år siden, skal se sig om efter en ny mand eller kvinde til chefkontoret.

Årsagen er, at Christian Haugk har fået nyt job som kultur-, fritids- og landdistriktschef i Haderslev Kommune, og det kommunale topjob i nabokommunen ønsker han ikke at kombinere med et fortsat medlemsskab af Kolding Byråd.

- Jeg har lige sendt en mail til borgmester Jørn Pedersen og kommunaldirektør Thomas Boe om, at jeg ønsker at udtræde af Kolding Byråd 30. marts. Mit nye job er jo et job i et niveau, som kræver fuldt fokus, siger Christian Haugk, der er tilfreds med, at Socialdemokratiet i Kolding nu har næsten fire år inden næste valg til at finde sig til rette med en ny spidskandidat og borgmesterkandidat.