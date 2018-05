Chikane: Oles bil bliver ridset og sidespejlene smadret

Onsdag talte vi i telefon om de gentagne tilfælde af hærværk mod Ole Rasmussens bil. Forinden havde han sendt to mails med en bøn om hjælp til at få hærværksmanden standset.

Efter bilens sider blev ridset, forudså Ole Rasmussen, at det næppe ville stoppe her. Ganske rigtigt. Torsdag morgen var et sidespejl smadret med en sten og bukket den forkerte vej.

En morgen kunne Ole Rasmussen se, at sidespejlene var bukket den forkerte vej, sandsynligvis med et spark.

Måske en parkeringstvist

Ole Rasmussen har anmeldt hærværket til politiet, men han er klar over, at det måske ikke er denne sag, der ligger øverst i bunken.

Han har dog en mistanke om, hvad der ligger bag chikanen. Ole Rasmussen parkerer på Lyshøj Allé, og han mener, hærværket kan skyldes en person, der ikke kender parkeringsreglerne, og som er træt af, Ole Rasmussen parkerer i vejkanten.

- En dag cyklede en gammel mand forbi mig og råbte, "her er standsning og parkering forbudt", fortæller han.

- Jeg ved ikke, om det er ham. Jeg ved ikke, hvem det er. Uanset hvem det er, ville jeg ønske, vedkommende ville lægge en seddel i bilen eller konfrontere mig, hvis det handler om parkering.

Ole Rasmussen har for flere år siden undersøgt hos Kolding Kommune, om det er tilladt at parkere i vejkanten, og parkeringen er fuldt lovlig. Han er den eneste, der parkerer her permanent, og han føler, hærværksmanden har set sig sur på netop ham og hans bil.

- Kommunens bedste forslag var, at der skulle sættes et skilt op om, at det er lovligt at parkere her, skriver Ole Rasmussen i en af sine mails.

Ole Rasmussen føler sig magtesløs. Han har ikke forsikring på bilen, der kan dække skaderne, og derfor står han nu med en udgift på cirka 30.000 kroner til udbedring af skaderne.

Desuden føler han, der er akut risiko for, at chikanen fortsætter.

- Mit ærinde er at få fortalt, at man godt må parkere her. Jeg håber, det hjælper, siger han.