Chauffør og vognmand får bøde efter manipulation med forureningsbegrænsning

Kolding: En chauffør og hans vognmand er fredag blevet idømt bødestraffe ved Retten i Kolding for at have manipuleret med en lastbils forureningsbegrænsning.

Det fortæller Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Chaufføren blev idømt en bøde på 7500 kroner, mens vognmandens bøde var på det dobbelte, altså 15.000 kroner.

Chaufføren blev standset af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd den 26. januar 2019 ved Kolding.

Specialanklager Pernille Moesborg forklarer i pressemeddelelsen, at undersøgelser viste, at den såkaldte Adblue-væske var blevet væsentligt fortyndet. AdBlue er en væske, som hæver temperaturen i dieselbilens udstødningsanlæg, hvilket mindsker udslippet af blandt andet skadelige NOx-partikler. Det var ifølge retten nok til at dømme chaufføren og vognmanden.

- Sager om manipulation af det forureningsbegrænsende udstyr er meget alvorlige, for det forureningsbegrænsende udstyr skal nedsætte udledningen af blandt andet de sundhedsfarlige NOx gasser. Derfor er der også i lovens forarbejder lagt op til nogle markante bøder, siger Pernille Moesborg i pressemeddelelsen. Begge tiltalte nægtede sig skyldige. Det er uvist, hvordan de forholder sig til dommen, da de ikke var tilstede ved dommens afsigelse, oplyser politiet.