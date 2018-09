Kasper Asgreen kører i øjeblikket sit livs første grand tour. Og det har han gjort så godt, at det har kastet rosende ord af sig fra både Michael Mørkøv og Elia Viviani. Selv er Asgreen bare glad for at kunne gøre sit arbejde og glæder sig over, at kroppen ikke er så hårdt medtaget, som han havde forventet.