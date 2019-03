Kolding: Med Carpark North på plakaten er den danske sommer sikret kant, nerve og sammenhold.

I år er det 20 år siden, at bandet slog igennem i det danske musiklandskab.

- At spille på Grøn er en følelse af at starte et lille "riot". En protest mod sofahængeri og ensomhed. Mod hængefjæs og regnvejr. Og et oprør for "høren-til", kuldegysninger, vægtløshed og fadøl. På Grøn er vi alle en del af oprøret. Og vi mærker det ligeså meget på scenen, som publikum mærker det på græsset, siger bandet i en pressemeddelelse.

Grønpublikummet er i år ekstra heldige. Gruppen har nemlig valgt, at Grøn skal være det eneste sted gruppen spiller live i 2019.

- I år er femte år vi spiller Grøn, og det bliver bare bedre og bedre. Vi glæder os helt vildt til at fyre den af. Både til at spille rockmusik, slikke solskin, drikke fadøl og til at hænge ud med publikum og vores kolleger backstage. Folk kan forvente et eksplosivt show og et tændt band.

Tilføjelsen af den hårdtslående trio til programmet betyder altså, at der er lagt op til en fest, der i sand Grøn-stil både har plads til alle og fuld fart over feltet.

Grøn finder sted i uge 29 og 30, og karavanen besøger i alt otte byer, blandt andet Kolding 19. juli.

Hele Grøn- programmet for 2019 er endnu ikke offentliggjort. Navne på årets artister offentliggøres løbende dette forår. Foreløbig står det fast, at er Kesi og Scarlett Pleasure også er på plakaten udover Carpark North.