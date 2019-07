Carl elskede Kolding - og byen ham

Film, musik og ikke mindst fødebyen Kolding, var tre hovedingredienser i freelance-journalisten Carl Riisgaards liv.Utallige foromtaler og anmeldelser fra koncerter er det blevet til gennem årene. Nu er Carl Riisgaard, Dyrehavegårdsvej, Kolding, død, 72 år, efter at hans kræftsygdom for 35 år siden, brød ud igen for halvandet år siden.Mange radiointerviews med kendte musikere blev det også til ligesom Carl Riisgaard var med til at starte Nicolai Bio og Film 6000.Alle i Kolding kendte Carl, når han trådte i cykelpedalerne rundt i hjembyen for at hente kulturhistorier. Han havde også sin egen hjemmeside www.koldingcarl.dkMen Carl var også manden, der tog initiativ til rocklytteklubben på biblioteket. Han var søn af indehaverne af Dansk Havefrøforsyning i Søndergade, og han opfattede sig selv som bypatriot med en græsrods tilgang til meget.Det var en konkurrence han vandt med et dobbeltinterview med Kim Larsen og Erik Clausen på baggrund af filmen "Midt om natten", der satte skub i Carl Riisgaards skriverier. Hans kærlighed til musik og film var unik. Han blev med årene et omvandrende leksikon. I en årrække var han meget engageret i Kolding Nærradio, hvor musikudøvere kontaktede ham og fik sendetid fra studiet via Carls hjælp.Han efterlader hustruen samt en datter og en søn fra et tidligere ægteskab. Desuden hustruens datter og fem børnebørn.