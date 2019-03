Campusleder Per Krogh Hansen forlader SDU Kolding

Den nuværende institut- og campusleder for SDU Kolding, Per Krogh Hansen, har takket ja til en stilling som leder af Institut for Kulturvidenskaber på SDU i Odense. Han stopper på SDU Kolding i april.

Kolding: Efter snart syv år i spidsen for Institut for Design og Kommunikation i Kolding og næsten lige så længe som campusleder for SDU Kolding har Per Krogh Hansen valgt sige op. Han skal være ny institutleder ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU i Odense, hvor han tiltræder 1. maj. Her afløser han Anne Jensen, der er blevet ny institutleder på Københavns Universitet. Per Krogh Hansen er tiltrukket af de nye udfordringer, som det langt større institut i Odense byder på; selve jobbet ligger også tættere på hans egen kernefaglighed, noterer han i en pressemeddelelse. Per Krogh Hansen er uddannet cand. phil. i dansk og ph.d. fra Aalborg Universitet. Fra 1999-2012 var han ansat som først adjunkt og senere lektor ved SDUs danskuddannelse i Kolding, og han forsker i blandt andet dansk og nordisk litteratur og narrativitet og narratologi i litteratur, film og kommunikation.

Medarbejdere med ja-hat Per Krogh Hansen lægger dog ikke skjul på, at han også kommer til at savne SDU Kolding. - SDU Kolding begyndte som et meget sammensat institut både geografisk og fagligt, og i dag er vi en solid enhed med sund økonomi og en stærk uddannelsesportefølje. Vi er nået langt, og det er især takket være en super medarbejdergruppe, der altid har ja-hatten på og bakker op, siger han.

Det kører bare i Kolding Han fremhæver også det lokale samarbejde i Kolding. - For mig er det vigtigt at tænke universitetet ind i en samfundsmæssig kontekst og åbne institutionen for omverdenen. Og samarbejdet med kommunen, erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner kører bare i Kolding. De netværkserfaringer glæder jeg mig til at bruge i Odense-sammenhæng også, fortæller Per Krogh Hansen. Per Krogh Hansen har sidste dag på SDU Kolding 30. april.