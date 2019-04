Campingsæsonen blev skudt i gang med solcreme og armene over hovedet

Grønninghoved: Påsken er startskuddet for mange campister, og hos Grønninghoved Strand Camping er sæsonen kommet forrygende fra start takket være det gode vejr.

- Det betyder utrolig meget, at vi får en god start, og det har vi fået i år. Vejret har været fantastisk. Det betyder også, at pladsen ikke bliver kørt op, som hvis der er meget regn, og pladsen er blød, siger Niels Gaj Nielsen, der står bag Grønninghoved Strand Camping.

Han har været med i så mange år, at han også kan huske sæsoner, hvor påsken bød på sne, og hvor jorden har været bundfrossen.

- Det betyder noget for os, at vi kommer godt fra start, og det gør det også for campisterne, det kan vi jo høre, når vi taler med dem. Her på det sidste har jeg hørt flere sige, at det kunne jo godt være, at de skulle blive hjemme i år. Jeg er ret sikker på, at det smitter af på resten af sæsonen, og jeg synes lige, at jeg har hørt DMI komme med en prognose for de næste tre måneder, og den var meget positiv set med min briller. Så jeg er godt tilfreds, siger Niels Gaj Nielsen.

De mest utålmodige fastliggere kom til pladsen i slutningen af marts, men påsken er den officielle åbning, og der har været godt fyldt op. En dem, der ankom i påsken, er efterlønner og campist Peter Petersen fra Vojens, der var taget af sted sammen med sin kone.

- Det er så dejligt. Vi har siddet uden for mange timer, og når vi pakker ned, så er alt jo tørt. Så det har været en god start, siger Peter Petersen, der også var taget af sted, hvis det var regnvejr.

- Så havde vi noget andet tøj med, men det har virkelig været skønt i år, siger Peter Petersen.

Det gode vejr er også blevet bemærket hos familien Fuglsang-Gram, der igen havde fundet vej fra Ribe. Tredje år i træk fik de samme plads lige ved siden af legepladsen.

- Det har virkelig været fantastisk i år. Det bliver ikke bedre. Der er skov og vand, og vejret har overgået alle forventninger. Vi har siddet uden for i korte ærmer og shorts og med solcreme, og børnene har leget med en masse legekammerater, siger Søren Fuglsang-Gram.

Hele sidste sæson var fantastisk, takket være den varme sommer, fortæller ejer af Grønninghoved Strand Camping, Niels Gaj Nielsen, og den nye sæson har nu fået en god start.

- Det er svært at få armene ned, siger Niels Gaj Nielsen.